Rafah altri 16 morti | nuovo raid israeliano colpita anche la tendopoli al confine con l’Egitto

(Di martedì 28 maggio 2024) Sembra incredibile, ma mentre il mondo si indigna e condanna Israele per il brutale attacco sulladell’Unrwa a, costato la vita ad almeno 47 civili palestinesi, l’esercito dello Stato ebraico fa orecchie da mercante e sferra un altro pesante, sempre sulla stessa area umanitaria, causando altre 16 vittime. Non accenna ad arrestarsi la spirale di violenze nella Striscia di Gaza, anzi tutto sembra andare nella direzione opposta, visto che Tel Aviv ha annunciato che i suoi tank hanno preso posizione al centro della città alcon, con una mossa che lascia presagire l’imminente avvio delle operazioni terrestri. Anon c’è pace, un altrocolpisce lanella città alconcausando16A dare notizia dell’ultimoaereo suè la rete TV Al Jazeera, secondo cui è statauna struttura nella zona di al-Hashashin.

