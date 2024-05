Rafael Nadal ha un nuovo orologio più incredibile di lui

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2024)è l'atleta che ha conquistato 22 titoli nel Grande Slam, vinto l'oro olimpico e dominato il Roland Garros (sulla terra battuta parigina ha un record di 112 vittorie e 3 sconfitte per un totale di 14 titoli). Eppure c’è una sfida impossibile che il tennista spagnolo ha vinto non tanto grazie alla sua tenacia quanto a quella di Richard Mille: quella di portare al polso undalla leggerezza straordinaria e dalle prestazioni incredibili., Richard Mille, Mallorca 2024 Hamish Brown/Getty Images Ultimo nato di questa fortunata partnership è ilRM 27-05 Flying Tourbillondi soli 11,5 grammi al polso, ma in grado di sopportare accelerazioni di 14.000 g, e di resistere, dunque, a tutte le sollecitazioni date dall'impatto della pallina da tennis con la racchetta.