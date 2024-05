Radio Vaticana dalle origini al post Seconda Guerra Mondiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI -"è stata inaugurata nel 1931 ed è diventata in poco tempo un mezzo di comunicazione transnazionale, in assoluto una delle prime stazionifoniche a trasmettere in italiano, inglese, tedesco e spagnolo". Lo afferma monsignor Dario Edoardo Viganò, presidente della Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo (Mac) e fondatore del Centro di ricerca Cast dell'Università Internazionale Uninettuno, alla vigilia della presentazione del libro di Raffaella Perin intitolato "The Popes on Air. The History of Vaticanfrom Its Origins to World War II" (Fordham University Press), in calendario domani, martedì 28 maggio. alle ore 11 all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. "La Bbc ha iniziato i suoi programmi in lingue diverse dall'inglese solo a partire dal 1938", aggiunge Viganò che interverrà al convegno dopo i saluti dell'ambasciatore Francesco Di Nitto, assieme a Gianluca Della Maggiore, professore dell'Università Uninettuno, e al Colonnello Paolo Storoni, Capo divisione del Dipartimento Relazioni Internazionali della Dia.