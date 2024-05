‘Radio Italia Live – Il concerto’ a Napoli il cast completo e tutte le info

(Di martedì 28 maggio 2024) Per la prima volta RI/ Radio– Il concerto sbarca agiovedì 27 giugno alle 20:40 nella cornice di Piazza del Plebiscito. L’evento – co-organizzato con il Comune dinell’ambito del progetto “Città della Musica –Festival 2024 – vedrà sul palco dodici protagonisti. “Ospitare per la prima volta il concerto evento di Radio, in una Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere migliaia di spettatori entusiasti, rappresenta una grande novità. – ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di– Un appuntamento che ci riempie di orgoglio, poiché conferma il ruolo sempre più centrale cheriveste nell’ambito degli eventi di portata nazionale e internazionale. Il Comune è parte attiva nell’organizzazione di questo evento consolidando l’immagine della nostra città come meta privilegiata per iniziative culturali di grande portata”.

Il Radio Italia Live arriva per la prima volta a Napoli e porterà sul palco di piazza Plebiscito 12 artisti : Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai. L’appuntamento è per il ... ildenaro

Cast stellare per il Concerto del 27 giugno . Tra gli ospiti anche Rose Villain, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Francesco Gabbani, Articolo 31, Rocco Hunt, Irama, Ricchi E Poveri, Tananai. come prenotare .Continua a leggere fanpage

Giovedì 30 maggio è la Giornata mondiale della Sclerosi Multipla e a livello locale la sezione AISM di Napoli organizza due importanti momenti Per le oltre 140 mila persone con SM in Italia e le circa 12.400 in Campania sarà una settimana densa di appuntamenti, che si svolgeranno sotto l’Alto ... impresaitaliana

Italia Ospite d'Onore alla 76/a edizione della Frankfurter Buchmesse, 'la cultura unisce nella diversità' - italia Ospite d'Onore alla 76/a edizione della Frankfurter Buchmesse, 'la cultura unisce nella diversità' - e a un popolare scrittore come Andrea Camilleri o a istituzioni come l'Università degli Studi di napoli 'Federico II' per l'ottocentesimo anniversario dalla fondazione. Ma l'italia a Francoforte avrà ... adnkronos

Stellantis: Cgil e Fiom, incontro Mimit non scioglie dubbi - Stellantis: Cgil e Fiom, incontro Mimit non scioglie dubbi - "Il tavolo ministeriale di oggi non scioglie i dubbi e le perplessità sul futuro del settore dell'automotive in italia e, nello specifico, del sito di Pomigliano d'Arco. (ANSA) ... ansa

Ciccio Baiano “veste” Paulo Dybala d’azzurro - Ciccio Baiano “veste” Paulo Dybala d’azzurro - Si intensificano le voci di un interesse del napoli per 'La Joya': l'ex attaccante spiega perché, a suo parere, il suo inserimento può funzionare. sportal