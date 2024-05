Quotazioni del petrolio in rialzo Wti a 7883 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,10% a 78,44 dollari al barile. quotidiano

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,10% a 78,44 dollari al barile. quotidiano

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni guadagnano l'1,05% a 77,68 dollari al barile. quotidiano

Quotazioni del petrolio in rialzo, Wti a 78,83 dollari - Quotazioni del petrolio in rialzo, Wti a 78,83 dollari - Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali con il Wti che passa di mani a 78,83 dollari al barile, in aumento dell'1,43%. Passa di mano a 83,22 dollari (+01,4%) dopo ... quotidiano

Prezzo dell'oro poco mosso a 2.350 dollari l'oncia - Prezzo dell'oro poco mosso a 2.350 dollari l'oncia - (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Prezzo dell'oro senza sensibili variazioni sui mercati asiatici: il lingotto con consegna immediata passa di mano a ... notizie.tiscali

La Cina contro il muro di Emmanuel Macron. Asia contrastata, il petrolio rialza la testa. Ecco perché - La Cina contro il muro di Emmanuel Macron. Asia contrastata, il petrolio rialza la testa. Ecco perché - Inflazione, banche centrali, tensioni commerciali fra Usa/Ue e Cina e le complicazioni della guerra in Israele sul fronte egiziano fanno ballare i mercati. A Tokyo parlano Fed e Bce ... milanofinanza