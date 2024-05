Questo è un giorno pericoloso per l’America Le parole di Trump in tribunale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) “Oggi è unper”. Con queste, Donaldha descritto la situazione prima di entrare ina New York per le argomentazioni finali del processo a suo carico. Il caso in questione riguarda il presunto pagamento di somme di denaro alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio su una presunta relazione extraconiugale, questione che ha portato il tycoon davanti alla giustizia. L’ex presidente ha sempre negato le accuse, descrivendole come una caccia alle streghe orchestrata dai suoi avversari politici per minare la sua credibilità e ostacolare un possibile ritorno in politica.Leggi anche: Silvia Brambilla, morta a 26 anni in un incidente: il padre la stava accompagnando in aeroporto per un viaggio all’estero Il difensore di, l’avvocato Todd Blanche, ha iniziato la sua arringa in difesa dell’ex presidente condecise e sicure: “Il presidenteè innocente”.