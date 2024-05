Questi grafici non dimostrano che la velocità dell’innalzamento del livello dei mari è la stessa di 180 anni fa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) Quando ci si imbatte in contenuti che veicolano informazioni false, non di radosono creati mal interpretando dati che in realtà smentiscono la tesi che si cerca di dimostrare. È questo il caso di un post secondo il quale non si sarebbe verificato un incremento delladeldei, che secondo chi lo condivide dimostrerebbe che non esiste alcuna emergenza climatica. In realtà, inonche ladeldeiè lad 180fa. Per chi ha fretta: Vengono condivisi due, per sostenere che non ci sarebbe stata un’accelerazione dell’aumento deldeidal 1840 ad oggi, e quindi negare dell’emergenza climatica. Iusati sono elaborati dalla NOAA su un periodo molto ampio, dal 1840 al 2020.