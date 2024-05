Quest’anno spacca Chef cantante numero uno attrici super | tutto il cast di Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 28 maggio 2024) Mentre il pubblico di Canale 5 sembra non aspettare altro che l’inizio di Temptation Island, ma dovranno avere ancora tanta pazienza, per quanto riguarda Rai 1 già si discute a proposito dicon le2024 di Milly Carlucci e dei possibili nuovi concorrenti. Sembra presto eppure spuntano già diversi nomi. Sono oltre vent’anni, esattamente dal lontano 2005, che Milly Carlucci ogni anno conduce il talent show che ormai è storico per Rai 1 e i telespettatori. Praticamente chiunque è passati di lì, tra una baciata e un tango, per tornare in voga o tentare la fortuna.con le2024, Massimo Ranieri e un’attrice.con le2024, fuori i nomi dei concorrenti: un belSembra manchi chissà quanto, ma Milly Carlucci e la grande squadra dicon le2024 non si fermano un attimo e hanno cominciato già da tempo a costruire la prossima edizione che avrà inizio il prossimo ottobre.