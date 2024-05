Quest’anno sarà così Estate 2024 le previsioni di Mario Giuliacci | Quando arriva il caldo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Comel’? Lo rivela il colonnelloche nelle scorse ore ha fatto la sua previsione sulla stagione che prenderà il via tra meno di un mese. In queste settimane l’instabilità con precipitazioni e acquazzoni ha caratterizzato la seconda parte della primavera. Ma c’è uno spettro in particolare che impaurisce gli italiani, cioè la possibilità di un’rovente. Negli ultimi anni le temperature medie si sono alzate e in tanti parlano dell’avvento di un clima quasi ‘tropicale’ in Italia. In realtà, almeno per il mese di giugno, non c’è il rischio delle tanto detondate di. Da evitare, però, soprattutto nelle regioni del centro-nord, gite fuori porta o settimane al mare visto che il cieloin diverse occasioni scuro e carico di pioggia.