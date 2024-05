Questa foto non mostra i corpi dei palestinesi uccisi a Rafah 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 28 maggio 2024) Il 27 maggio 2024 è stata pubblicata su Instagram unascattata dall’alto chesenza vita coperti da panni bianchi e una folla di gente raccolta intorno ad essi. In sovraimpressione si legge la parola «Rafah». Il riferimento è all’attacco aereo di Israele del 26 maggio 2024 sulla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, il quale ha causato un incendio in una tendopoli che ospitavasfollati, causando, secondo funzionari locali, 45 morti. Il contenuto oggetto di analisi è stato presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione. Laè reale, ma non è stata scattata a Rafah a maggio 2024 dopo il bombardamento israeliano. Come riportato dalla piattaforma indipendente di fact-checking araba Misbar, l’immagine è stata originariamente pubblicata su Instagram il 25 dicembre 2023 dal regista e giornalista palestinese Soliman al-Farra con la seguente didascalia in inglese: «Una scena indescrivibile di decine di martiri in un brutale massacro commesso dall’occupazione israeliana nel campo di Al-Maghazi a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza.