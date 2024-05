Quell’estate con Irène | prenota il tuo biglietto gratis con Cinefilos it

(Di martedì 28 maggio 2024).it offre la possibilità di vedere al cinemacon Irene, opera seconda di Carlo Sironi, con protagoniste Noée Abita e Maria Camilla Brandenburg, in sala dal 30 maggio 2024 con Fandango. Ecco le città in cui sarà possibile partecipare alle proiezioni: ROMA CINEMA GREENWICH giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti domenica 2 giugno – 10 biglietti CINEMA QUATTRO FONTANE giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti domenica 2 giugno – 10 biglietti CINEMA TIBUR giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti domenica 2 giugno – 10 biglietti CINEMA LUX giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti TORINO CINEMA MASSIMO giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti domenica 2 giugno – 10 biglietti MILANO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti domenica 2 giugno – 10 biglietti BOLOGNA CINEMA ODEON giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti domenica 2 giugno – 10 biglietti FIRENZE CINEMA FIORELLA giovedì 30 maggio – 10 biglietti venerdì 31 maggio – 10 biglietti sabato 1 giugno – 10 biglietti domenica 2 giugno – 10 biglietti I biglietti assegnati saranno validi per qualsiasi spettacolo della giornata scelta.

Nicola Zingaretti e il melanoma: 'La prevenzione è fondamentale'. - ...il deputato ed ex presidente della Regione Lazio che in quell'... Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale ...dire a tutti di fare l'esame dei nei prima che arrivi l'estate". ... tg.la7

Dai Clash ai CCCP: piazze chiuse e contestazioni sempre (ma la musica chi la politicizza) - ... soprattutto in una città come Bologna dove per esempio d'estate ... Entrambi oggi si coniugano in quell'universo retromaniaco, nel ... La serata si intitola 'Almeno i Clash erano gratis' (fra gli altri ... bolognatoday