Quanto ne sai dell' Unione europea?

“Quanto ancora dovremo aspettare prima che l’Ue intervenga per fermare l’impunità a Gaza?” . È l’appello lanciato dai rappresentanti di diverse ong internazionali, tra cui Oxfam e Save the children, che questa mattina hanno organizzato un sit-in a Bruxxelles in occasione della riunione dei Ministri ... ilfattoquotidiano

Ci sono due modi in cui il Garante della Privacy italiano ha condizionato, in qualche modo, l’EDPB – ovvero il Garante europeo della Privacy – rispetto alla posizione da tenere nei confronti di ChatGPT. Il primo, innanzitutto, è stato quello che potremmo iscrivere correttamente nella colonna delle ... giornalettismo

Quando Antonio Conte descrisse la trasferta a Napoli come “un assedio di guerra con i lacrimogeni” - Quando Antonio Conte descrisse la trasferta a Napoli come “un assedio di guerra con i lacrimogeni” - Antonio Conte sta per firmare il contratto con il Napoli, in Rete spunta un video che risale a un po' di anni fa in cui denunciava l'accoglienza ricevuta ... fanpage

Il Suv parcheggiato fuori casa prende fuoco da solo - Il Suv parcheggiato fuori casa prende fuoco da solo - Una Nissan Murano del 2015 appartenente a una famiglia statunitense ha preso fuoco da sola. La Nissan ha aperto una formale indagine sull'incendio che in pochi secondi ha bruciato completamente la vet ... gazzetta

Rottamazione quater, ultime ore per versare la rata (ma c'è la tolleranza): ecco le modalità di pagamento - Rottamazione quater, ultime ore per versare la rata (ma c'è la tolleranza): ecco le modalità di pagamento - Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle, ... ilmattino