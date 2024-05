Quanto ha pesato l’intervento del Garante della Privacy italiano sulla valutazione del Garante europeo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 28 maggio 2024) Ci sono due modi in cui ilha condizionato, in qualche modo, l’EDPB – ovvero il– rispetto alla posizione da tenere nei confronti di ChatGPT. Il primo, innanzitutto, è stato quello che potremmo iscrivere correttamente nella colonna delle “ispirazioni”, il secondo – invece – è stato quello afferente alla sfera del precedente,decisione preliminare e delle azioni messe in campo per affrontare – da pioniere – il problema di uno strumento di intelligenza artificiale basato, di fatto, sullo scraping dei dati dal web. La prima relazionetask force europea su ChatGPT – che in qualche modo ha riconosciuto un interesse collettivo negli scopi di ChatGPT ma ha, allo stesso tempo, ammonito l’azienda madre OpenAI rispetto al fatto di effettuare tutte le sue azioni e operazioni in maniera corretta e trasparente – raccoglie moltissimo l’eredità dello scontro tra ile ChatGPT che si è consumato dal 31 marzo 2023 in poi.