(Di martedì 28 maggio 2024) Sono tanti gli ospiti d’eccezione del festival "La Punta della Lingua": 50 appuntamenti animati da 120 autori . Ma è impossibile non partire dal tedesco Durs Grünbein, "per molti il più grande poeta europeo – dice il direttore artistico Luigi Socci – tradotto in tutto il mondo". Grünbein il 2 luglio (ore 21.30) terrà un reading nella chiesa di Santa Maria di Portonovo, preceduto (ore 18) da un incontro (aperto al pubblico) con gli studenti delle scuole superiori. Il festival inizierà sabato 22 giugno a Jesi, con almeno due momenti da non perdere: l’escursione poetica in centro, con letture di Roberto Amato, una delle figure più importanti dellaitaliana, Marco Merlin e Lidia Riviello, e ‘Talking Tom Waits’, in cui, spiega Socci, "il trio The Chinese Cuban Jazz Extravaganza suonerà le canzoni di Waits, mentre Paolo Agrati reciterà le traduzioni italiane dei testi.

Bergamo. Dal 5 al 24 marzo, in Sala Manzù, avrà luogo la mostra d’arte intitolata “La poesia del rispetto : quando la bellezza trionfa sulla violenza. Nascita di una collezione in memoria di Paola Mostosi”. Il progetto nasce su iniziativa di Cristina Mostosi, presidente dell’associazione Le Iris di ... bergamonews

l’amore come motore del mondo, capace di sconfiggere ogni legge che governa l’universo e che ha il sapore della completezza, di quel momento perfetto che ci fa sentire al posto giusto e con la persona giusta. Quell’istante che non vorremmo finisse mai, reso eterno dalla potenza del sentimento, ... dilei

Quando la poesia è al femminile - quando la poesia è al femminile - Il festival "La Punta della Lingua" si presenta con oltre 120 autori per 50 appuntamenti. Durs Grünbein il super ospite ... ilrestodelcarlino

Fantasmi in un tempo senza parole - Fantasmi in un tempo senza parole - Palestina (Commenti) Cambiati per sempre senza sapere ancora come, senza poterci ridefinire in qualcosa. È così che riceviamo le immagini irricevibili di quei corpi che ondeggiano nel fuoco, dello ste ... ilmanifesto

Domani a Milano Eugenio Gazzola presenta il suo saggio “Gli anni di Milano-Poesia” - Domani a Milano Eugenio Gazzola presenta il suo saggio “Gli anni di Milano-poesia” - «La poesia ha imparato ad andare in scena ... Gazzola porta in luce una stagione per così dire finale della storia della cultura contemporanea, quando si chiudeva il ciclo delle “piccole rivoluzioni” ... poesia.corriere