Quando iniziano gli Europei 2024 di atletica a Roma? Calendario giornaliero orari tv streaming

(Di martedì 28 maggio 2024) Da venerdì 7 a martedì 12 giugnoospiterà i Campionatidileggera, ultimo grande evento previsto prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Si profila all’orizzonte una rassegna continentale a dir poco speciale per l’Italia, pronta a recitare un ruolo da protagonista davanti al pubblico casalingo dello Stadio Olimpico con tante possibili carte da medaglia a disposizione. In attesa di scoprire l’elenco ufficiale dei convocati (la presenza di Gianmarco Tamberi per esempio è in dubbio a causa di un dolore al ginocchio), dovrebbero essere presenti praticamente tutti i big del movimento azzurro tra settore maschile e femminile. Riflettori puntati anche su star internazionali come Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Femke Bol e Yaroslava Mahuchikh.

Alle 19:30 ( orario italiano) di giovedì 30 maggio l’Italia sfiderà l’Inghilterra in occasione dei quarti di finale degli Europei Under 17. L’unica competizione mai vinta dagli azzurri a livello giovanile entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, dopo che gli uomini di Massimiliano Favo ... sportface

Gli Europei Under 17, in corso di svolgimento a Cipro, entrano nel vivo. La competizione (l’unica mai vinta dall’Italia a livello giovanile) partirà con la fase ad eliminazione diretta da mercoledì 29 maggio, giorno dei primi due quarti di finale (alle 16:30 e alle 19:00), mentre giovedì 30 maggio ... sportface

Elezioni Europee, volata finale: Meloni-Schlein su tutti, gli altri cercano spazio - Elezioni Europee, volata finale: Meloni-Schlein su tutti, gli altri cercano spazio - Elmetto ben piantato in testa e fino a cinque tappe in due giorni (di domenica e con prole al seguito) per Giorgia Meloni. Addio armocromista e addirittura più di 100 appuntamenti su ... ilmessaggero

Grazie al Pnrr al via 44 progetti per una spesa globale di 45 milioni di euro - Grazie al Pnrr al via 44 progetti per una spesa globale di 45 milioni di euro - ROVIGO - Ben 44 progetti Pnrr in Provincia di Rovigo (16 nel solo capoluogo), del valore di complessivo di circa 45 milioni di euro. Si è tenuta ieri mattina una riunione ... ilgazzettino

Il tesoretto dell’Europa. Introiti, bonus e premi. Venti i milioni in cassa - Il tesoretto dell’Europa. Introiti, bonus e premi. Venti i milioni in cassa - In caso di trionfo nella finale di Atene arriveranno due milioni in più. Il confronto con lo scorso anno e il denaro in arrivo da sponsor e tv. lanazione