Quando il red carpet è sorprendentemente low cost

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 28 maggio 2024) Forse non attirano l’attenzione, ma ci sono. Presenza fissa, ma discreta, a ogni grande evento. I marchi lowsi prendono i i red, vestendo attrici e top model. Poche settimane fa, al Met Gala, H&M ha sfilato accanto a Maison Margiela e Alexander McQueen, vestendo modelle come Adwoa Aboah e Paloma Elsesser. Rosie Huntington-Whiteley, per esempio, è arrivata al Festival di Cannes in un abito Mango, Anne Hathaway ha scelto un look candido di Gap per l’evento di Bulgari dedicato all’Alta Gioielleria. Ma i brand da centro commerciale possono davvero fare concorrenza ai colossi del lusso?Sharon Stone sdoganò Gap sul redNella storia dei redc’è una data spartiacque: la notte degli Oscar 1996.