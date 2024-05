Quando il futuro è incerto l’amore può generare speranza

(Di martedì 28 maggio 2024) Negli anni dell’orrore delle guerre e nell’incertezza del domani, il quadro degli italiani, come emerge anche dalle ultime rilevazioni, è piuttosto desolante. Un Paese vecchio e povero e con un tasso di denatalità mai registrato prima. Secondo l’Istat, il recupero del livello di Pil pre-Covid, anche precedente alla crisi del 2008, in Italia non ha frenato la crescita della povertà, che nel 2023 ha raggiunto “livelli mai toccati negli ultimi dieci anni”. E, pur con aumento dell’occupazione, è a rischio di povertà il 10,1% della popolazione e in povertà assoluta l’8,3% mentre, negli ultimi 10 anni, il potere d’acquisto dei salari lordi dei lavoratori dipendenti è crollato del 4,5%, a causa dell’inflazione. Secondo i dati Eurispes, nell’ultimo anno, circa un italiano su cinque ha assunto farmaci psicotropi (19,8%), ansiolitici e tranquillanti quelli maggiormente utilizzati (85,1%).

