Quando anche il Papa parla come Vannacci va ribadito che la frociaggine è sacra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)il nostro amatoBergoglio inizia are, dobbiamo ribadire che la. La premessa però è che questo Bergoglio a me è molto simpatico,in questa sua uscita popolaresca, è unda bar dello sport oltre che da Concilio e questo è molto conciliante! Mi conquistòdisse che in aereo si faceva la barba, immaginarlo con la Noxzema sul volto o con un rasoio elettrico, beh, mi ha elettrizzato. In fondo Dio si è incarnato, si è calato cosìnella quotidianità del corpo. Si potrebbe dire: dacci oggi il nostro corpo quotidiano. Per fare chiarezza, essere omosessuale non significa essere un pedofilo, cosìessere un eterosessuale non significa essere uno stupratore di dolci fanciulle in fiore.