Qualità della vita | Sondrio top per i piccoli Trento per gli anziani

(Di martedì 28 maggio 2024)sul podio, male Crotone, Palermo e Catania. Secondo la classifica presentata al Festival dell’Economia di, è propriola città italiana dove i bambini vivono meglio e imparano di più, seguita da Ravenna, seconda, e Trieste, sul gradino più basso del podio. L”indagine, redatta dal Sole 24 Ore, ha analizzato ladi bambini, giovani e, misurando la capacità delle 107 province in base alle esigenze specifiche di ciascuna categoria. Per la fascia d’età 13-35 anni è Gorizia la città migliore dove mettere radici e iniziare la propriaadulta, mentrerimane il non plus ultra per gli Over 65.Leggi anche: Gas e crisi energetica: le proposte di Greenpeace, Legambiente e Wwf per ridurre la dipendenza dalla Russiaal primo postosi è mostrata un’eccellenza in fatto di scolarizzazione, visto che il capoluogoValtellina ha ottenuto ottimi risultati (526,2 pt) sia per le competenze alfabetiche di ragazzi e ragazze fino ai 14 anni, sia per quelle numeriche, con la sola Lecco a fare di meglio.

