Qualiano | lavori di potatura al Parco Fitness Salvo d’Acquisto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 28 maggio 2024): successivamente al nostro articolo, sono iniziati idiin Via Falcone,iniziati idi diserbo, dopo il nostro articolo in cui si segnalava lo stato pietoso delin via Giovanni Falcone. Difronte all’incuria deldifatti gli abitanti di, hanno deciso di non rimanere in silenzio facendo sentire la loro voce scrivendoci e denunciado il degrato del Comune. Da questa mattina sono in corso le operazioni di diserbo che riporteranno alla normalità ilpubblico. Saranno quindi di nuovo fruibili le attrezzature per i cittadini che vorranno allenarsi. La pulizia delè di massima importanza per la fruizione in tutta sicurezza.