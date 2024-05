Putin ' gli istruttori occidentali sono già in Ucraina'

La stretta di mano in piazza Tienanmen, la cerimonia di benvenuto, gli inni dei due paesi, la sfilata sul tappeto rosso davanti a bambini festanti e poi i colloqui. A Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha accolto l'omologo russo Vladimir Putin, oggi nella capitale cinese per la sua prima ... iltempo

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le relazioni Russia-Cina non sono opportunistiche e non sono dirette contro nessuno. Presidente Putin: le relazioni Russia-Cina non sono opportunistiche Il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping ha ... periodicodaily