Puglia tornano gli sbarchi di migranti in barca a vela

(Di martedì 28 maggio 2024) Li chiamanofantasma. Iviaggiano in piccole e anonime barche a, che si confondono facilmente nel traffico estivo dei nostri mari. Non sono viaggi comodi, anzi: si naviga per giorni, spesso con mare grosso, stipati a decine in spazi angusti. Arrivate in prossimità delle coste - pugliesi e calabresi soprattutto – le imzioni vengono fatte sre e poi lasciate alla deriva o abbandonate tra gli scogli dagli scafisti, che trovano il modo di fuggire o, in caso di intervento delle forze dell’ordine, di confondersi tra i. Arrivano da Iran, Afghanistan, Iraq e Siria Il fenomeno è noto già da anni, e si manifesta soprattutto durante la bella stagione, come confermano le due ultime operazioni portate a termine in Adriatico da Guardia di Finanza e Guardia Costiera.