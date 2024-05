(Di martedì 28 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Laha approvato i piani assunzionali 2024 eper le 10 aziende e enti del Servizio sanitario. Tale importante opportunità è stata consentita dal sostanziale pareggio di bilancio del 2023 grazie anche all’impegno delle strutture regionali e delle Asl, Aou e Ircss. Le principali fonti per il finanziamento dei piani assunzionali approvati oggi sono: le risorse aggiuntive per il personale per specifici obiettivi (il decreto ministeriale 77/2022), il “tesoretto” non utilizzato riveniente dallo spazio finanziario 2023 e i fondi rivenenti dalle cessazioni non previste dal personale sanitario. Questo “mix” di risorse, attentamente ripartito sulla base delle richieste di Asl e Enti, concorrerà all’apertura degli spazi finanziari per le

Regione Puglia dà il via libera a 2.300 assunzioni in sanità - Regione Puglia dà il via libera a 2.300 assunzioni in sanità - La giunta regionale pugliese ha approvato i piani assunzionali 2024 e 2025 per Asl e ospedali. Le assunzioni sono possibili, spiegano dalla Regione, grazie al "sostanziale pareggio di bilancio del ... ansa

Puglia, sanità: più di tremila assunzioni fino ad aprile 2025, le prime 1400 circa tra un mese Giunta regionale - Puglia, sanità: più di tremila assunzioni fino ad aprile 2025, le prime 1400 circa tra un mese giunta regionale - Per il 2024 a disposizione ci sono circa 71 milioni di euro: si procederà così ad assunzioni scaglionate: circa 1.400 dal primo luglio 2024, circa altre 950 dal 1° gennaio 2025, soddisfacendo in tal ... noinotizie

Giubileo 2025. Card. De Donatis (Penitenzieria apostolica): “L’indulgenza plenaria appiana tutti i conti in sospeso con Dio” - Giubileo 2025. Card. De Donatis (Penitenzieria apostolica): “L’indulgenza plenaria appiana tutti i conti in sospeso con Dio” - "Il fedele che adempie alle condizioni stabilite e ottiene l’indulgenza è come se uscisse di nuovo, in quel momento, dal fonte battesimale, tornando cioè allo stato di grazia originale del Battesimo". difesapopolo