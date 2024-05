Pugilato malore in aereo per Mike Tyson | attacco di ulcera a 2 mesi dal match con Jake Paul

(Di martedì 28 maggio 2024) Attimi di spavento per, vittima di unmentre era in volo da Miami a Los Angeles. Per la precisione, a causare ilsarebbe stato undi, che ha provocato capogiri e nausea al pugile. Il personale medico è prontamente intervenuto all’atterraggio e – secondo quanto riportato dai media statunitensi, che citano un portavoce di– adesso sta bene. A circa 20 anni dall’ultima volta, tra duetornerà a disputare unprofessionistico, sfidando a Dallas lo youtuber e pugile, più giovane di lui di 31 anni. SportFace. .

