Prospettiva Casentino i tanti progetti proposti quest’anno per le scuole del comprensorio

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – L’Associazione, tra iper ledel, ha attivato anche un percorso dal titolo “Il sapere delle mani”, attraverso il quale ha portato negli istituti comprensivi, il potere creativo delle mani allo scopo di portare i giovani a comprendere meglio anche le proprie attitudini nascoste. In 15 classi dellesecondarie di primo grado delsono stati attivati due percorsi creativi con due esperti come Sara Lovari e Andrea Roggi ceramista. In un caso sono stati realizzati dei libri con materiali di recupero che hanno anche portato i ragazzi e le ragazze e riflettere sulle proprie capacità e suoi propri talenti. Dall’latro sono stati progettati e realizzati manufatti in ceramica che poi sono stati cotti grazie alla collaborazione delle Ceramiche Tapinassi di Strada in

Arezzo 22 maggio 2024 – Una delle azioni che prospettiva Casentino sostiene all'interno delle scuole della vallata è legata alla promozione della conoscenza delle lingue in particolare l'inglese. Accanto al sostegno dato negli anni per portare la figura della madrelingua nelle scuole primarie

Associazione prospettiva Casentino: donate anche quest'anno due borse di studio per - Accanto al sostegno dato negli anni per portare la figura della madrelingua nelle scuole primarie e in quelle superiori, anche quest'anno l'associazione ha deciso di regalare due borse di studio

Donate due borse di studio per esperienze all'estero a studenti degli istituti superiori del Casentino - Iniziativa di prospettiva casentino. Tommaso Tellini del liceo scientifico Galilei di Poppi andrà in Irlanda, Ludovica Coli del socio sanitario dell'Isis Fermi di Bibbiena andrà in Danimarca