Propositi violenti | arrestato a Torino un terrorista dell' Isis

(Di martedì 28 maggio 2024) Un ventinovenne, Halili Elmahdi è statodalla Polizia con l'accusa di partecipazione ad associazione terroristica. L'uomo era già statonel 2019 per l'appartenenza all'organizzazione Stato islamica. E sia nel suo periodo di detenzione carceraria che successivamente dopo essere tornato in libertà, ha dichiarato con orgoglio di continuare ad appartenere all', minacciando più voltebellicosi e. In manette era finito già due volte, nel 2015 e nel 2018 quando viveva a Lanzo, nel torinese, sempre con l'accusa di terrorismo e di legami con il Daesh di cui portava avanti una campagna di radicalizzazione e proselitismo condotta sul web. Dopo la condanna, gli era stata tolta la cittadinanza italiana.