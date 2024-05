(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) –percorso ad ostacoli per gli italiani. Con attese sempre più lunghe. Nelil tempo medio di permanenza si è attestato a 31 ore, il 25% in più – ben 6 ore – rispetto al 2019. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio della Società italiana di medicina d’Emergenza -Urgenza (Simeu), che saranno presentati in occasione del congresso nazionale della società scientifica, in calendario dal 30 maggio al 1 giugno a Genova. Per descrivere l’evoluzione del settore èeseguita una rilevazione su un campione significativo diitaliani raffrontando i dati relativi all?anno 2019 (anno pre-pandemico, con circa venti milioni di accessi nazionali) con quelli relativi all?anno(18.

Una giornata intera al Pronto soccorso , e per alcuni anche di più, in attesa di essere visitati e curati. Un tempo a dir poco "biblico", che negli ospedali italiani non fa che aumentare. Secondo i dati dell'Osservatorio della Società italiana di medicina d'Emergenza-Urgenza (Simeu), nel 2023 il... today

L’attesa media in Pronto soccorso è aumentata dalle 25 ore del 2019 alle 31 di quest’anno. Numeri che non sembrano accordarsi con l’idea di emergenza. Lo certifica uno studio dell’Osservatorio della Società italiana di medicina d’Emergenza-Urgenza (Simeu).Leggi anche: Qualità della vita: Sondrio ... thesocialpost

Tivoli. Riattivati i reparti e i servizi dell’ospedale, a eccezione del pronto soccorso - Tivoli. Riattivati i reparti e i servizi dell’ospedale, a eccezione del pronto soccorso - L’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli ha riattivato, ieri, i reparti e i servizi nel pieno rispetto del cronoprogramma, anticipando i lavori stabiliti dalla tabella di marcia, come nel caso de ... quotidianosanita

Pronto soccorso e attesa media, nel 2023 è stata di 31 ore - pronto soccorso e attesa media, nel 2023 è stata di 31 ore - Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - pronto soccorso percorso ad ostacoli per gli italiani. Con attese sempre più lunghe. Nel 2023 il tempo medio di permanenza si è attestato a 31 ore, il 25% in più - b ... lanuovasardegna

Sanità, salgono i tempi di pre-ricovero: pazienti bloccati in pronto soccorso per 31 ore - Sanità, salgono i tempi di pre-ricovero: pazienti bloccati in pronto soccorso per 31 ore - pronto soccorso percorso ad ostacoli per gli italiani. Con attese sempre più lunghe. Nel 2023 il tempo medio di permanenza si è attestato a 31 ore, il 25% in più - ben 6 ore - rispetto al 2019. E'… Le ... informazione