Pronto soccorso e attesa media nel 2023 è stata di 31 ore

(Adnkronos) – Pronto soccorso percorso ad ostacoli per gli italiani. Con attese sempre più lunghe. Nel 2023 il tempo medio di permanenza si è attestato a 31 ore, il 25% in più – ben 6 ore – rispetto al 2019. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio della Società italiana di medicina d'Emergenza ... periodicodaily

Andrea Cerioli, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e non solo, ha deciso ormai da tempo di cambiare stile di vita, mosso anche dalla nascita della figlia Allegra. Dopo 4 mesi è tornato a parlare del suo cambiamento fisico e dei suoi chili persi e di quelli presi, non sempre in modo salutare. Ha ... ilfattoquotidiano