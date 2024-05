Promozione Jesina le doppie verità

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) Il gruppo vuol parlare die di futuro e si appella all’assessore allo sport Animali chiedendo la sua presenza in un potenziale incontro operativo con l’attuale proprietà JESI, 28 maggio 2024 – Dal gruppo Stefano Galati – Andrea Bramerio riceviamo e pubblichiamo Con grande sorpresa leggiamo quanto apparso stamani sul Corriere Adriatico, apparentemente affermato dal Presidente Chiariotti; per quanto ci riguarda confermiamo presa di contatto ufficiale con presentazione delle note programmatiche di progetto in Comune direttamente all’ Assessore dello Sport Animali, con il quale ci sono stati poi ulteriori colloqui telefonici, con susseguente richiesta di appuntamento con il Presidente Chiariotti negata al telefono per impegni non meglio precisati e non ancora accettata nonostante numerose richieste via mail; ci dichiaramo ancora interessati all’ incontro valutativo, anche in presenza delle Istituzioni comunali a testimonianza della nostras serietà; garantiamo al Presidente Chiariotti un potenziale incontro operativo basato sui numeri e su fatti concreti nella consapevolezza che le parti possano poi decidere in piena autonomia il da farsi; di certo il passare del tempo non aiuta, soprattutto in virtù della volontà di costruire nel caso una squadra vincente A dovere di cronaca riportiamo quando pubblicato questa mattina sul quotidiano CORRIERE ADRIATICO a firma del collega Fabrizio Romagnoli che in larga parte conferma quello da noi ipotizzato in data 18 maggio 2024 (rileggi qui…) ©riproduzione riservata Evasio Santoni L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.