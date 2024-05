Promozione Jesina Alessandro Cossu chiarisce | Chiariotti racconta cose inesatte

(Di martedì 28 maggio 2024) E specifica: “Non ho proposto alcuna cifra a, ma sono stato solo ad ascoltarlo. Per quanto riguardano gli imprenditori sono stato io a non volere che uscissero nomi perchè prima volevo verificare la reale volontà del presidente a cedere” JESI, 28 maggio 2024 – Dopo l’intervento di questa mattina del gruppo Galati – Bramerio (rileggi qui…), le doppie verità sollecitati dall’articolo apparso sul quotidiano Corriere Adriatico ancheha inteso specificare sull’argomento e integralmente riportiano il suo comunicato Mi ero riproposto di non rispondere alle dichiarazioni disull’incontro che abbiamo avuto, ma considerato che lui continua aresull’incontro stesso, penso sia giusto che dica anche la mia, anche per far conoscere a chi segue le vicende che riguardano lacosa sta avvenendo.

