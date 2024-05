(Di martedì 28 maggio 2024) È finita senza ciliegina sulla torta. Ma, la stagione 2023-24 del, è comunque da incorniciare. Anzi, da festeggiare. L’undici manfredo è infatti uscito sconfitto 2-0 dalladei playoff regionali dicontro la Bobbiese; tuttavia, il ko è arrivato quando ormai la squadra di mister Agostino Vezzoli aveva già esultato due settimane fa per il ritorno in, grazie al precedente successo del playoff del proprio girone (3-0), in trasferta contro il Cattolica. Nel match giocato sul campo neutro dello stadio ‘Morelli’ di Brescello, i piacentini della Bobbiese hportato a casa la vittoria, anche se il punteggio è risultato troppo severo, dal momento che, il raddoppio avversario, è arrivato a pochi minuti dalla fine.

