Progetto Riciclone Teche sviluppo

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 28 maggio 2024) Primo “Tech”: sensibilizzare sullosostenibile, in dialogo con le nuove generazioni Ampi la partecipazione e l’impegno da parte dei giovani studenti che hanno presentato elaborati di elevata qualità per partecipare alTech”, promosso dalle Categorie Merceologiche “Carta, Grafica, Editoria” e “Alimentare” di Confindustria Lecco e Sondrio Rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio – da quelle per l’infanzia agli istituti superiori passando per le primarie e le secondarie di primo grado – e realizzato grazie alla partecipazione delle imprese associate,Tech è un’iniziativa formativa promossa dalla Categoria Merceologia Carta, Grafica, Editoria e dalla Categoria Merceologica Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio lanciata allo scopo di valorizzare l’educazione ai principi dellosostenibile e agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, con particolare riferimento all’utilizzo della carta e alla conservazione degli alimenti.