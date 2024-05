Primavera 2023 2024 | la Roma rimonta la Lazio nel derby e vola in finale scudetto col Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Labatte lainal Viola Park eindel campionatocontro il, in programma sempre sul campo Curva Fiesole venerdì sera. I giallorossi di Guidi sono riusciti a piegare i biancocelesti col punteggio di 3-2, ma hanno dovuto faticare riemergendo per due volte dallo svantaggio, per poi ribaltare la situazione grazie alla clamorosa rovesciata di Alessio. Parte benissimo la, prima col miracolo di Golic che devia il tiro di Sardo, quindi col vantaggio firmato da Kone proprio sugli sviluppi del corner. E i biancocelesti sfiorano il raddoppio, visto che una punizione di Fernandes deviata si stampa sulla traversa. La reazione dei giallorossi è con Alessio, che apre il piattone ma non trova lo specchio, poi Pisilli si divora il pari facendosi ipnotizzare da Magro.