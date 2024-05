Prima categoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Stefano Pancetti è il nuovo allenatore del Pieve Fosciana, formazione che cerca un pronto rilancio dopo la fresca retrocessione in . Per la storica società garfagnina, che proprio quest’anno ha compiuto 100 anni, un trainer giovane e preparato, reduce da un’esaltante stagione alla guida dell’Atletico Castiglione, dove ha vinto da imbattutto il campionato di Terza, oltre alla Coppa provinciale: una doppietta incredibile e prestigiosa, che ha posto Pancetti all’attenzione di tutto il calcio dilettanti. In casa biancorossa inoltre, il direttore sportivo Raffaello Tutti ed il suo staff, ha già iniziato a plasmare l’organico per il prossimo torneo, a partire dalla conferma della cosiddetta "vecchia guardia", dal portiere Regoli, a capitan Lucchesi, a Pietrazzini, Nelli e Turri, tanto per citare i nomi più importanti.