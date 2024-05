Prezzo dell' oro poco mosso a 2 350 dollari l' oncia

Prezzo dell'oro in aumento sui mercati delle materie prime: il Prezzo dell'oro con consegna immediata (Gold spot ) sale dello 0,41% a 2.343 ,45 dollari . Il Prezzo dell'oro con consegna ad agosto (Comex) è in aumento dello 0,38% a 2.365,90 dollari . quotidiano

Tokyo (-0,1%), in calo la Cina. Yen in flessione sul dollaro - Tokyo (-0,1%), in calo la Cina. Yen in flessione sul dollaro - Le Borse asiatiche chiudono deboli con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rally delle sedute precedenti. L'attenzione è rivolta a venerdì quando si conosceranno una serie ... ansa

Euro in rialzo in avvio di giornata a 1,0879 dollari - Euro in rialzo in avvio di giornata a 1,0879 dollari - (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Avvio di giornata in rialzo per l'euro: la moneta unica europea passa di mano a 1,0879 dollari (+0,18%). Nei confronti ... notizie.tiscali

Quotazioni del petrolio in rialzo, Wti a 78,83 dollari - Quotazioni del petrolio in rialzo, Wti a 78,83 dollari - Passa di mano a 83,22 dollari (+01,4%) dopo il netto rialzo della vigilia il Brent. A spingere i prezzi le tensioni geopolitiche mentre si attendono le decisioni sulla produzione nella prossima ... quotidiano