Pretty Woman | una famosa attrice italiana ha conteso a Julia Roberts il ruolo di Vivian

(che torna stasera su Rai 1 in prima serata) non sarebbe mai diventato quel cult che è oggi senza uno solo dei suoi elementi distintivi. Impossibile immaginare qualcuno che non sia Julia Roberts dentro l'iconico vestito a pois alla partita di polo, eppure un'attrice è andata vicinissima al ruolo di Vivian Ward, la protagonista del film che poi tanta fortuna ha portato all'interprete americana. Di chi si tratta? Di un'attrice napoletana che in quegli anni (Pretty Woman è arrivato al cinema nel 1990) era particolarmente amata negli Stati Uniti: Valeria Golino.