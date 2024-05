Pretty Woman | sorprendenti retroscena sul film con Richard Gere e Julia Roberts

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024)è un innegabile classico moderno. Ha lanciato l’allora sconosciutaverso la superstar ed è diventato un vero e proprio fenomeno, incassando quasi mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Ma ilha affrontato una strada difficile, costellata da problemi di casting, cambiamenti di studio e riscritture totali prima di essere finalmente realizzato. Nonostante il suo status di icona, siamo pronti a scommettere che ci sono molte cose che non sapete di “”. Il finale originale diera super oscuroè la quintessenza della commedia romantica, ma il finale originale delera piuttosto intenso. Nella sceneggiatura originale, l’amico di Vivian, Kit, muore di overdose e Edward e Vivian non finiscono insieme.