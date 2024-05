Presidente del Consiglio comunale prende a pugni militante di FdI il video choc dal Reatino | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 28 maggio 2024) La guardia da boxeur navigato, poi i, due sinistri sferrati sul volto del giovanedi Fratelli d'Italia. Ecco il, ottenuto da Il Tempo, che documenta l'aggressione deldeldi Poggio Nativo, comune in provincia di Rieti, Pier Luigi Perpetua, ai danni di un ragazzo impegnato ad affiggere manifesti elettorali in vista del prossimo voto amministrativo. I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio. Un gruppo di sostenitori del candidato sindaco della lista «Poggio Nativo Direzione Futuro» Gianluca Vagni sta affiggendo alcuni manifesti quando si incontra con un gruppo di sostenitori della lista dell'attuale sindaco di Poggio Nativo, ricandidato per un secondo mandato. Nelche vi mostriamo si vede l'arrivo di Perpetua, probabilmente avvertito da qualcuno, che sferra un primo colpo nei confronti di un