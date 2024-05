Effetto Giò, presentata la nuova serie di Rai Kids : una storia di rinascita attraverso lo sport e l’amicizia , disponibile in boxset su RaiPlay e in onda tutti i giorni alle 15:30 e alle 20 su Rai Gulp Una storia di rinascita attraverso lo sport e l’amicizia è al centro della nuova serie Effetto ... spettacolo.eu

Formia – In occasione delle recenti celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Formia , è stata presentata , nei giorni scorsi, l’ultima opera del Prof. Giovannino Bove , “C’ero anch’io” . Si tratta, in pratica, di una seconda edizione , ampliata ed aggiornata con nuove ... temporeale.info

Italia Ospite d'Onore alla 76/a edizione della Frankfurter Buchmesse, 'la cultura unisce nella diversità' - Italia Ospite d'Onore alla 76/a edizione della Frankfurter Buchmesse, 'la cultura unisce nella diversità' - Francoforte sul Meno, 28 mag. -(Adnkronos) - La presenza dell'Italia alla 76/a edizione della Frankfurter Buchmesse, dal 16 al 20 ottobre, sarà "all'insegna della libertà e della pluralità", cercando ... lanuovasardegna

"Presentata una nuova proposta". Il passo avanti di Israele per la tregua a Gaza - "presentata una nuova proposta". Il passo avanti di Israele per la tregua a Gaza - a seguito della strage di civili a Rafah del 27 maggio definita come un “massacro sionista”, non avrebbe inviato una sua delegazione al Cairo per il nuovo round di colloqui diplomatici. La situazione ... ilgiornale

Accusa di violenza sessuale: Albert Gudmundsson rischia il carcere in Islanda - Accusa di violenza sessuale: Albert Gudmundsson rischia il carcere in Islanda - Il fatto è che ora la decisione di archiviazione è stata annullata dopo un ricorso presentato dal pubblico ministero, e ciò significa che tutto può tornare nuovamente in discussione. Ciò potrebbe ... ilgiornale