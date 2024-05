Premieratosì art 1 | via senatori a vita

(Di martedì 28 maggio 2024) 19.10 Via libera dell'Aula del Senato all'articolo 1 del ddl sul premierato, che abroga il potere del presidente della Repubblica di nominare i. L'articolo è stato votato per alzata di mano. Gli attualidi nomina presidenziale rimangono in carica. Intanto il presidente del Senato La Russa fa sapere che "non ci sarà una seduta notturna" per i lavori dell'Assemblea.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Via libera in Senato all’ art. 1 del ddl Casellati . A favore dell’articolo che sopprime l’istituto dei senatori a vita si sono registrati 94 voti a favore. L'articolo **Riforme : ok a art. 1 ddl Casellati , stop senatori a vita** sembra essere il primo su CalcioWeb. calcioweb.eu

Il Senato ha approvato il primo articolo della riforma del premierato : si tratta dell' articolo che elimina il potere del presidente della Repubblica di nominare senatori a vita . La novità naturalmente non entra in vigore, per il momento: è solo prima votazione in un iter che si preannuncia molto ... fanpage

Il Senato ha approvato il primo articolo della riforma del premierato : si tratta dell' articolo che elimina il potere del presidente della Repubblica di nominare senatori a vita . La novità naturalmente non entra in vigore, per il momento: è solo prima vota zione in un iter che si preannuncia molto ... fanpage

Premierato, aboliti i senatori a vita: ok al primo articolo. Bagarre e seduta sospesa durante i lavori a Palazzo Madama - Premierato, aboliti i senatori a vita: ok al primo articolo. Bagarre e seduta sospesa durante i lavori a Palazzo Madama - che abroga il potere del presidente della Repubblica di nominare dei senatori a vita. L'articolo è stato votato per alzata di mano, quindi non si hanno i numeri dei favorevoli e dei contrari. Gli ... ilmattino

Addio ai senatori a vita: approvato il primo articolo della riforma Meloni - Addio ai senatori a vita: approvato il primo articolo della riforma Meloni - Premierato: ok al primo articolo, aboliti i senatori a vita. Gli attuali di nomina presidenziali rimangono in carica ... strettoweb

Il governo abolisce i senatori a vita, bagarre in aula - Il governo abolisce i senatori a vita, bagarre in aula - L'articolo abroga la facoltà del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita. Il voto è stato per alzata di mano. Restano in carica i senatori a vita attualmente nominati. Scintille in ... today