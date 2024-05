Premierato | Senato approva articolo 2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 28 maggio 2024) 22.05 Ok delall'2 del ddl costituzionale sulle Riforme che introduce il.Con la modifica si da' più tempo per trovare un accordo politico sull'elezione del Capo dello Stato. Il testo modifica l'83 della Costituzione che disciplina l'eelezione del Capo dello Stato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea e solo dopo il 6°scrutinio (e non il 3° come previsto oggi) sufficiente la maggioranza assoluta,recita il nuovo testo.