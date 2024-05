Pozzuoli | casa protetta dai pitbull ma non basta Carabinieri arrestano 39enne

(Di martedì 28 maggio 2024): iperquisiscono una, e trovano delle dosi di droga e un arsenale di armi e proiettili Ilo avevano puntato e quel movimento di persone sottosua, unincensurato, sapeva di illecito ma la situazione era difficile. L’uomo si muoveva bene e a controllare l’abitazione al piano terra di via Pasolini c’erano sempre i suoi duepronti a proteggere la proprietà da qualsiasi intruso. Si attendeva il momento propizio e ieri sera idella sezione operativa della compagnia dinotano, a via Monteruscello, ila bordo della propria auto.L’Alt permette la perquisizione e l’uomo viene trovato in possesso di 3 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Per i militari tantoe si va nell’abitazione popolare con giardino.

Una donna è stata assassinata nella sua abitazione a San Giovanni Rotondo . I Carabinieri hanno arrestato un uomo, accusato dell’assassinio. Ignoto il movente. Stando a ricostruzioni l’uomo ha fatto irruzione nella casa ed ha aggredito l’81enne con un pugno, non è chiaro come l’abbia uccisa . È ... noinotizie

Prevenzione delle truffe ai danni di anziani e non solo: i Carabinieri incontrano gli iscritti del centro diurno per anziani e di Anc - Prevenzione delle truffe ai danni di anziani e non solo: i carabinieri incontrano gli iscritti del centro diurno per anziani e di Anc - I carabinieri, accolti dal presidente dell’A.N.C., Brigadiere ... dettate dal buon senso, come non aprire la porta di casa a sconosciuti, soprattutto se si è da soli in casa, e a non trattenersi per ... catanianews

Lite in casa: una 17enne ferisce il padre di striscio con una coltellata - Lite in casa: una 17enne ferisce il padre di striscio con una coltellata - BASSO MANTOVANO Ci sarebbe stata una lite in casa e una ragazzina avrebbe ferito il padre con un coltello. Il fatto è accaduto ieri intorno alle 18 in ... vocedimantova

Pozzuoli, proiettili, pistola e droga in una casa “protetta” dai pitbull: arrestato 39enne - Pozzuoli, proiettili, pistola e droga in una casa “protetta” dai pitbull: arrestato 39enne - POZZUOLI – Pistola, proiettili e droga in casa: 39enne finisce in manette a Pozzuoli. Ad intervenire sono stati i carabinieri della locale compagnia che avevano visto sotto casa dell’uomo in via ... ilmeridianonews