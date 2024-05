Posizione del Newcastle United sul raid di trasferimento dell’Arsenal per Aaron Ramsdale come alternativa trovata

(Di martedì 28 maggio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilrimane imperterrito nei piani diper quest’estate nonostante abbia perso la qualificazione europea. Difensore centrale del Bournemouth Lloyd Kelly sembra destinato a unirsiagente libero, mentre il difensore del Fulham Anche Tosin Adarabioyo sarà in scadenza quest’estate e si dice che interessi al, che deve affrontare la concorrenza del Manchester. E l’eco del Nord riferiscono che anche il portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili è in trattative per un possibileal St James’ Park mentre Eddie Howe cerca di aggiungere più competizione tra i bastoni per sostituire la sua scelta numero uno, il nazionale inglese Nick Pope.

Gli Highlights e i gol di Manchester United-Newcastle 3-2, recupero valido per la 34esima giornata di Premier League . Vittoria fondamentale per i Red Devils per continuare a sperare nella qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione, anche se rimane difficile data la distanze di tre ... sportface

Mercato Juve, possibile interesse di Liverpool e Newcastle per Huijsen - Mercato Juve, possibile interesse di Liverpool e newcastle per Huijsen - I Reds devono però guardarsi dall'assalto di un altro club inglesi ovvero il newcastle, che dopo una stagione complicata ... sempre nel mirino del Manchester united, e di provare ad intavolare una ... it.blastingnews

Juventus, Soulé ha mercato anche in Premier League - Juventus, Soulé ha mercato anche in Premier League - La situazione di Matías Soulé si fa sempre più interessante con l'avvicinarsi del mercato estivo. L'attaccante argentino, attualmente. ilbianconero

Chelsea in Conference: lo United vince l'FA Cup e ruba il posto in EL - Chelsea in Conference: lo united vince l'FA Cup e ruba il posto in EL - Il Manchester united di Ten Hag ha vinto l'FA Cup (la coppa nazionale inglese) battendo per 2-1 i cugini del City in finale. I Red Devils essendosi posizionati ottavi in ... tuttonapoli