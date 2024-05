Pordenone | Io comandante di polizia locale ho spento gli autovelox | vi spiego perché

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 –, hagli? "Diciamo meglio: abbiamo deciso di non usare le postazioni mobilinessuno strumento è omologato. Non posso trascurare la sentenza della Cassazione. E non ho intenzione di tradire la fiducia dei cittadini. Noi chiediamo il rispetto delle leggi e le rispettiamo a nostra volta”. Maurizio Zorzetto,delladi, attende la soluzione del nodo che anche il decretodi Salvini – atteso per oggi sulla Gazzetta Ufficiale – non risolve. Dal 2015 Corte Costituzionale prima e Cassazione poi ribadiscono: gli strumenti per il controllo elettronico della velocità devono essere approvati, omologati e tarati. L’ultima bozza del decreto Salvini in Pdf Sulla verifica metrologica legale c’è dibattito; sull’omologazione invece tutti concordi: non c’è.