Ponte sullo Stretto Schlein lo attraversa in traghetto | È uno spot di Salvini e non è sostenibile Ma Meloni gli va dietro

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel corso della diretta Instagram sulchequotidianamente lodi Messina, la segretaria del Pd Ellyha parlato a lungo delle problematiche relative al progetto, sia per quanto riguarda i costi sia per la sicurezza: “Sappiamo che vi era stata una richiesta di sospensione delle procedure avanzata dai sindaci di Reggio Calabria e Villa San Giovanni alla luce della proroga di due mesi per consentire le risposte al ministero da parte della societàdi Messina. Questa richiesta non è stata accolta dache ha più volte ribadito la volontà di andare avanti. A dispetto della sicurezza e della fattibilità economica e tecnica di quest’opera il ministro per il suoelettorale vuole andare avanti e il governo gli vaa partire dalla presidente del Consiglio”.