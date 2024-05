Pompei i disegni dei bambini sui muri | nell’insula dei Casti Amanti nuove sensazionali scoperte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024) Gladiatori e cacciatori, dipinti dapiccoli con il carboncino suidi un cortile di servizio, nella casa del Cenacolo colonnato su via dell’Abbondanza a, aiutano a capire meglio l’infanzia ai tempi degli antichi romani. Come scrivono gli autori di un testo pubblicato oggi sull’E-Journal degli Scavi di, non sembra essere un problema solo dei giorni nostri, tra videogiochi e social media – con la differenza che nell’antichità il sangue sparso nell’arena era vero e che pochi ci vedevano un “problema”, con tutte le possibili ricadute sullo sviluppo psico-mentale deiani.dei, dove la scoperta è avvenuta nell’ambito di un progetto di restauro, scavo e accessibilità e che da oggi è visitabile “dall’alto” grazie a un sistema di passerelle sospese, il Parco Archeologico diè impegnato in un progetto di ricerca interdisciplinare per valorizzare i tanti dati nuovi.