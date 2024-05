Pomezia camion si ribalta sulla Laurentina | coinvolte anche tre auto

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Un grave incidente è avvenuto questa mattina, alle ore 07:15 circa: la Squadra dei Vigili del fuoco 22/A del distaccamento di, è intervenutaSP95b viaincrocio con la Pontina Vecchia per un’incidente stradale tra unche trasportava bevande e trevetture. Tre sono le persone ferite, di cui una trasportata dal 118 in codice rosso. Al momento la strada è stata chiusa momentaneamente al traffico veicolare. Sul posto presenti carabinieri, 118 e Polizia Municipale per quanto di loro competenza. Le effettive cause dell’incidente sono ancora da verificare. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Incidente sulla Laurentina: due feriti in codice rosso, uno elitrasportato in ospedale - Incidente sulla laurentina: due feriti in codice rosso, uno elitrasportato in ospedale - Incidente sulla strada provinciale 95-via laurentina, all’incrocio con la Pontina vecchia. Il sinistro ha coinvolto un camion che trasportava bevande e tre autovetture. Una 29enne è stata trasportata ... terzobinario

Roma, scontro tra camion e alcune auto: tre feriti, uno è grave - Roma, scontro tra camion e alcune auto: tre feriti, uno è grave - Questa mattina intorno alle 7:15 i Vigili del fuoco di pomezia (in provincia di Roma) sono intervenuti sulla SP95b via laurentina, all'incrocio con la Pontina ... lapresse

Roma, incidente tra camion che porta bevande e alcune auto: tre feriti in zona Laurentina. Uno è grave - Roma, incidente tra camion che porta bevande e alcune auto: tre feriti in zona laurentina. Uno è grave - Grave incidente stradale a Roma: stamattina in via laurentina all'incrocio con la Pontina Vecchia, un camion che trasportava bevande si è scontrato con tre auto. Sul posto sono ... ilmessaggero