Polverone referendum sul premierato Le opposizioni all’attacco di Meloni

(Di martedì 28 maggio 2024) Ci era stato presentato come il cavallo di battaglia di Fratelli d’Italia, la “madre di tutte le riforme”, eppure il, approvato in consiglio dei ministri nel novembre dello scorso anno, è stato liquidato con un “chissene” con la stessa facilità con cui era stato esaltato. Alla domanda se l’eventualità di unpossa impensierirla, la premier ha risposto con fermezza. “Se non passa – ha tagliato corto Giorgia– chi se ne importa. Mi chiedono se sono pronta a dimettermi qualora venisse bocciato il: no, io arrivo alla fine dei 5 anni e chiederò agli italiani di essere giudicata. Se la riforma non passa gli italiani non l’avranno condivisa”. Spunta l’ipotesi di rinviare ilsuldopo le politiche del 2027 quandoprobabilmente correrà per il bis Un tentativo maldestro e malriuscito con cuiha provato a slegare il suo destino politico da quello della riforma costituzionale del suo cuore.