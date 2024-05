Poliziotto sorprende il ladro nel locale locale adibito alla sosta degli autisti della ditta Autolinee Toscane S p A

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – Nella scorsa nottata, un Agente di polizia in forzaQuestura di Arezzo, transitando nei pressiStazione Ferroviaria libero dal servizio, rilevavastrani movimenti all’interno delS.p.A.”. Avvicinatosi senza farsi notare, constatava che all’interno dello stabile vi era un soggetto che, accovacciato a terra, approfittando dell’oscurità, era intento a forzare i distributori automatici servendosi di un’asta di metallo. L’operatore richiedeva immediatamente l’ausilio di personalePolizia Ferroviaria eSquadra Volanti unitamente ai quali, una volta fatto in modo di presenziare la seconda via d’uscita del, faceva irruzione all’interno ed intimava all’uomo di fermarsi.