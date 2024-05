Polizia lezione a scuola | Fermiamo i cyber-bulli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) BASTIA UMBRA – Ladi Stato, nel corso degli appuntamenti educativi nelle scuole, ha incontrato gli alunni dellaSecondaria di I Grado ’Colomba Antonietti’: la speciale ’’ ha visto la partecipazione di 60 alunni e 6 insegnanti delle classi dellasecondaria di primo grado. Gli esperti dellahanno illustrato i comportamenti corretti e sicuri da adottare in Rete al fine di attuare una strategia preventiva rispetto al fenomeno delsmo, attraverso una serie di indicazioni ed un’opera di responsabilizzazione sull’uso corretto delle parole all’interno dei social network. Particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni dell’hate speech, ovvero i "discorsi d’odio", che trovano nella rete internet e nelle piattaforme social la loro naturale collocazione, l’adescamento in rete da parte di sconosciuti e la diffusione delle immagini private senza il consenso delle persone in esse ritratte.